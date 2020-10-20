Накануне из-за коронавируса умерло еще два жителя Югры

Число умерших от коронавируса жителей Югры достигло 215: за сутки скончалось два пациента. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Напомним, что накануне COVID-19 выявили в 194 случаях. Число случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 26 124. Состояние 88 пациента тяжелое, 69 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 104 человека, за весь период пандемии – 22 858 югорчан.

Больше всего зараженных обнаружили в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Меньше всего – в Пыть-Яхе и Нефтеюганском районе.