В Югре за минувшие сутки COVID-19 выявили у 194 человек

В Югре за минувший день коронавирусом заразилось 194 человека. Таким образом, число случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 26 124. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Территориально новые заболевшие зарегистрированы в 20 муниципалитетах:
- Сургут – 44;
- Ханты-Мансийск – 36;
- Нижневартовск – 21;
- Когалым – 17;
- Радужный – 13:
- Сургутский район – 11;
- Нягань – 11;
- Югорск – 10;
- Советский район – 9;
- Урай – 8;
- Октябрьский район – 5;
- Покачи – 4;
- Кондинский район – 3;
- Пыть-Ях – 1;
- Нефтеюганский район – 1.
«На момент выявления у 157 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 35 зафиксирована пневмония, у 2 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 155 случаях. По 39 контакты уточняются. Состояние 88 пациента тяжелое, 69 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – пишет пресс-служба оперштаба.