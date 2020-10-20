В Югре за минувшие сутки COVID-19 выявили у 194 человек

В Югре за минувший день коронавирусом заразилось 194 человека. Таким образом, число случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 26 124. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Территориально новые заболевшие зарегистрированы в 20 муниципалитетах:

Сургут – 44;

Ханты-Мансийск – 36;

Нижневартовск – 21;

Когалым – 17;

Радужный – 13:

Сургутский район – 11;

Нягань – 11;

Югорск – 10;

Советский район – 9;

Урай – 8;

Октябрьский район – 5;

Покачи – 4;

Кондинский район – 3;

Пыть-Ях – 1;

Нефтеюганский район – 1.

«На момент выявления у 157 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 35 зафиксирована пневмония, у 2 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 155 случаях. По 39 контакты уточняются. Состояние 88 пациента тяжелое, 69 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – пишет пресс-служба оперштаба.