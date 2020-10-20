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У 194 жителей Югры накануне подтвердился коронавирус

В Югре за минувшие сутки COVID-19 выявили у 194 человек

У 194 жителей Югры накануне подтвердился коронавирус
фото: siapress.ru

В Югре за минувший день коронавирусом заразилось 194 человека. Таким образом, число случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 26 124. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Территориально новые заболевшие зарегистрированы в 20 муниципалитетах:

  • Сургут – 44;
  • Ханты-Мансийск – 36;
  • Нижневартовск – 21;
  • Когалым – 17;
  • Радужный – 13:
  • Сургутский район – 11;
  • Нягань – 11;
  • Югорск – 10;
  • Советский район – 9;
  • Урай – 8;
  • Октябрьский район – 5;
  • Покачи – 4;
  • Кондинский район – 3;
  • Пыть-Ях – 1;
  • Нефтеюганский район – 1.

«На момент выявления у 157 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 35 зафиксирована пневмония, у 2 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 155 случаях. По 39 контакты уточняются. Состояние 88 пациента тяжелое, 69 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – пишет пресс-служба оперштаба.


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Сегодня в 10:16, просмотров: 123, комментариев: 0
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