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​В Югре важнейший форум для бизнеса из-за коронавируса перенесли в онлайн

Югорский промышленно-инвестиционный форум вместо очного формата перенесли в сеть

​В Югре важнейший форум для бизнеса из-за коронавируса перенесли в онлайн
Фото admhmansy.ru

Одно из важнейших и крупнейших мероприятий для бизнеса в Югре – Югорский промышленно-инвестиционный форум – перенесли в режим онлайн. Деловая программа пройдет 23 октября, а выставка, к сожалению, не состоится, сообщает департамент общественных связей региона.

Причина это решения, как и многих подобных в этом году, заключается в сложной эпидемиологической обстановке. Количество выявляемых случаев коронавируса по всей России растет, и массовые мероприятия в этой обстановке проводить нельзя.

Поэтому спикеры ЮПИФ выступят в онлайне на официальном сайте форума, там же пройдет трансляция круглых столов. Участники обсудят цифровизацию промышленности, ГЧП и инвестиции. Ожидается, что так же в режиме онлайн будут подписаны соглашения и контракты между участниками форума и департаментом недропользования Югры, Фондом развития Югры и окружным Технопарком высоких технологий.

Стоит отметить, что Югра с начала пандемии отменила десятки разных мероприятий, в том числе очень дорогих и статусных – например, все международные спортивные события, фестиваль кино «Дух огня» и многие другие. Сэкономленные деньги – а это более миллиарда рублей – регион направил на борьбу против коронавируса и поддержку медиков.


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19 октября в 22:32, просмотров: 151, комментариев: 0
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