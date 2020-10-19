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​Наталья Комарова назвала самые эффективные администрации городов и районов в Югре

Самыми эффективными муниципалитетами в Югре стали Ханты-Мансийск и Сургутский район

​Наталья Комарова назвала самые эффективные администрации городов и районов в Югре
Фото admhmao.ru

Сургутский район и Ханты-Мансийск возглавили рейтинг эффективности муниципалитетов Югры. Об этом рассказала Наталья Комарова во время онлайн-совещания по вопросам местного самоуправления, сообщает департамент общественных связей. «Лидерами рейтинга среди муниципальных районов стали Сургутский, Белоярский и Нижневартовский районы. Среди городских округов – Ханты-Мансийск, Урай, Покачи», – заявила губернатор.

Итоги рейтинга подводятся по 41 показателю, охватывающему все сферы деятельности местной власти. Например, в Сургутском районе оказался высочайший показатель вовлечения народа в регулярные занятия спортом – 50,3 процента жителей. А Ханты-Мансийск возглавляет рейтинг по доле населения, улучшившего жилищные условия.

На совещании не только чествовали победителей, но и обсуждали насущные вопросы. Например, действия муниципалитетов по развитию сельхозпроизводства. «Это направление, которое обеспечивает продовольственную безопасность и занятость населения, что крайне важно», – обозначила Наталья Комарова. Для этого в регионе действует госпрограмма «Развитие агропромышленного комплекса».

И рост есть – все больше предприятий занимаются сельскохозяйственным производством. Но губернатор все же обозначила новые задачи – освободить бизнес от лишних административных барьеров, так как многие югорчане готовы заниматься сельским хозяйством – но нужно создавать соответствующие условия.


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Сегодня в 21:31, просмотров: 110, комментариев: 0
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