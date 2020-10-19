Югра победила в федеральном конкурсе Министерства транспорта в номинации о содержании дорог

Югра была признана регионом с самым бережным отношением к дорогам. Об этом рассказал генеральный директор Российской ассоциации территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» Игорь Старыгин во время своего включения на прямом эфире с Натальей Комаровой. Как сообщает департамент общественных связей, речь идет о победе Югры в номинации «За самое бережное отношение к сети автомобильных дорог регионального и местного значения», проведенном Минтрансом.

«Это, безусловно, результат серьезной многоплановой работы правительства Югры и отраслевых дорожных ведомств, направленной на модернизацию и обеспечение сохранности региональной сети автодорог», – заявил Старыгин. В ответ на это Наталья Комарова поблагодарила федерального гостя и выразила надежду, что он поддержит инициативу Югры по строительству второго моста через Обь возле Сургута – это сейчас один из самых важных инфраструктурных проектов региона.

Стоит отметить, что в Югре в 2019 году на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» было выделено 10,9 млрд рублей, из них более половины – собственные средства региона, и несколько миллиардов – из программы «Сотрудничество» и федерального бюджета. На эти деньги Югра отремонтировала 160 км дорог и реконструировала еще 61 километр. В 2020 году на старте «дорожный» нацпроект получил 7,6 млрд рублей, но с учетом дополнительных денег и переходящих остатков ожидается, что итоговое финансирование составит порядка 11 млрд рублей.