Югра вошла в число регионов России с самой высокой долговой нагрузкой

Югра вошла в число регионов страны с самой большой долговой нагрузкой – 487 тысяч рублей на душу экономически активного населения. Выше только на Ямале – 537 тысяч рублей на одного человека. Далее следуют Якутия (423 тысячи) и Ненецкий автономный округ (389 тысяч). В среднестатистическом регионе России задолженность составляет 230 тысяч рублей. Рейтинг составлен экспертами РИА «Новости».

При этом ХМАО попал также в топ регионов по абсолютному объему прироста кредитов (+49,1 тысячи). Аналитики подсчитали также, что соотношение среднедушевого долга по кредитам и годовой зарплаты в 2020 году в регионе составила 60,8 процента.

За 2020 год в России средний уровень закредитованности вырос за 2020 год с 47,1 до 49,1 процента.

Показатель рассчитывался по данным ЦБ и Росстата как соотношение среднедушевого долга по банковским кредитам у экономически активного населения и годовой зарплаты.