В Югре за минувшие выходные от рук мошенников больше всего пострадали жители Сургута и Нижневартовска

В выходные, 17 и 18 октября, мошенникам в Югре удалось украсть деньги у 37 человек. Больше всего пострадали жители Сургута и Нижневартовска. Общая сумма ущерба составила 8,3 миллиона рублей.

Так своих денег лишилась 75-летняя сургутянка. Ей позвонили люди, которые представились сотрудниками банка и заявили о списании денег с ее счета. Заполучив данные карты, они украли все деньги со счета и более того уговорили ее взять на себя кредит.

«В итоге гражданка «отдала» мошенникам порядка 700 тысяч рублей», — отмечают сотрудники пресс-службы УМВД Югры.

Еще одним заложником ситуации стал житель Югорска: он решил приобрести квадрокоптер через социальную сеть «ВКонтакте», но вместо обещанного товара получил детский паровозик.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела.

Сотрудники УМВД Югры напоминают о необходимости быть бдительными и предлагают изучить типичные ситуации, которые чаше всего разыгрывают злоумышленники. Сделать это можно на специальном сайте посвященном финансовой культуре.