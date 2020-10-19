За 18 октября коронавирусом заболели 199 югорчан

Еще 199 случаев заражения коронавирусом выявлены в Югре за воскресенье, 18 октября. Судя по данным окружного оперштаба, в лидерах две столицы ХМАО — фактическая им экономическая.

Ханты-Мансийск – 41;

Сургут – 35;

Нягань – 12;

Нижневартовск – 11;

Советский район – 10;

Березовский район – 10;

Урай – 9;

Радужный – 8:

Октябрьский район – 7;

Нефтеюганский район – 7;

Нефтеюганск – 7;

Югорск – 7;

Сургутский район – 6;

Лангепас – 5;

Мегион – 5;

Когалым – 4;

Нижневартовский район – 4;

Ханты-Мансийский район – 3;

Белоярский район – 3;

Пыть-Ях – 3;

Кондинский район – 2.

Среди этих людей 168 югорчан имеют признаки ОРВИ, у 30 зафиксирована пневмония, один человек переносит корону бессимптомно.

Число заболевших в Югре составило к сегодняшнему дню 25 930 человек.

«За сутки на COVID-19 обследовано 5 119 человек, всего — 732 468», — отмечают представители оперативного штаба.