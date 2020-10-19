За 18 октября коронавирусом заболели 199 югорчан

Еще 199 случаев заражения коронавирусом выявлены в Югре за воскресенье, 18 октября. Судя по данным окружного оперштаба, в лидерах две столицы ХМАО — фактическая им экономическая.
- Ханты-Мансийск – 41;
- Сургут – 35;
- Нягань – 12;
- Нижневартовск – 11;
- Советский район – 10;
- Березовский район – 10;
- Урай – 9;
- Радужный – 8:
- Октябрьский район – 7;
- Нефтеюганский район – 7;
- Нефтеюганск – 7;
- Югорск – 7;
- Сургутский район – 6;
- Лангепас – 5;
- Мегион – 5;
- Когалым – 4;
- Нижневартовский район – 4;
- Ханты-Мансийский район – 3;
- Белоярский район – 3;
- Пыть-Ях – 3;
- Кондинский район – 2.
Среди этих людей 168 югорчан имеют признаки ОРВИ, у 30 зафиксирована пневмония, один человек переносит корону бессимптомно.
Число заболевших в Югре составило к сегодняшнему дню 25 930 человек.
«За сутки на COVID-19 обследовано 5 119 человек, всего — 732 468», — отмечают представители оперативного штаба.