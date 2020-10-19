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​Плюс 199 заболевших: в Югре выявлены новые случаи заражения коронавирусом

За 18 октября коронавирусом заболели 199 югорчан

​Плюс 199 заболевших: в Югре выявлены новые случаи заражения коронавирусом
Фото: siapress.ru

Еще 199 случаев заражения коронавирусом выявлены в Югре за воскресенье, 18 октября. Судя по данным окружного оперштаба, в лидерах две столицы ХМАО — фактическая им экономическая.

  • Ханты-Мансийск – 41;
  • Сургут – 35;
  • Нягань – 12;
  • Нижневартовск – 11;
  • Советский район – 10;
  • Березовский район – 10;
  • Урай – 9;
  • Радужный – 8:
  • Октябрьский район – 7;
  • Нефтеюганский район – 7;
  • Нефтеюганск – 7;
  • Югорск – 7;
  • Сургутский район – 6;
  • Лангепас – 5;
  • Мегион – 5;
  • Когалым – 4;
  • Нижневартовский район – 4;
  • Ханты-Мансийский район – 3;
  • Белоярский район – 3;
  • Пыть-Ях – 3;
  • Кондинский район – 2.

Среди этих людей 168 югорчан имеют признаки ОРВИ, у 30 зафиксирована пневмония, один человек переносит корону бессимптомно.

Число заболевших в Югре составило к сегодняшнему дню 25 930 человек.

«За сутки на COVID-19 обследовано 5 119 человек, всего — 732 468», — отмечают представители оперативного штаба.


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Сегодня в 10:52, просмотров: 631, комментариев: 0
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