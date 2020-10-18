Жительница Лангепаса попалась на уловку мошенников и потеряла более 600 тысяч рублей

Жительница Лангепаса 35 раз перевела деньги лжебанкиру. Мошенники украли более 600 тысяч рублей. Об этом сообщают представители УМВД Югры.

По словам потерпевшей, ей позвонил аферист и, прдеставившись сотрудником банка, предупредил, что неизвестные пытаются списать деньги с карты женщины. Чтобы не потерять сбережения, югорчанка согласилась перевести средства на «защищенный» счет.

Сначала жительница Лангепаса отправляла деньги злоумышленникам через онлайн-банкинг, а после обналичила и перевела остаток.

«Сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила 666 000 рублей. Следственным подразделением ОМВД России по г.Лангепасу возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159.3 УК Российской Федерации «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет», – прокомментировали в пресс-службе УМВД Югры.

Отметим, что помимо лжебанкиров людей обманывают и мнимые полицейские. На эту уловку уже попалась жительница поселка Сайгатина – у нее украли более 150 тысяч.