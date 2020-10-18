Количество скончавшихся от коронавируса в Югре достигло 212

В Югре скончалось еще два пациента с лабораторно подтвержденным коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии умерло 212 жителей округа. Об этом сообщает оперштаб.

Напомним, что за сутки в регионе COVID-19 выявили у 200 человек. Состояние 80 пациентов тяжелое, 62 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 76 человек, за весь период пандемии – 22 677 югорчан.

Наибольшее число заболевших за день наблюдается в Ханты-Мансийске, Сургуте и Урае. Меньше всего инфицированных зарегистрировали в Нефтеюганском, Ханты-Мансийском и Белоярском районах.