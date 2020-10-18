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За сутки в Югре из-за COVID-19 умерли два пациента

Количество скончавшихся от коронавируса в Югре достигло 212

За сутки в Югре из-за COVID-19 умерли два пациента
фото: siapress.ru

В Югре скончалось еще два пациента с лабораторно подтвержденным коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии умерло 212 жителей округа. Об этом сообщает оперштаб.

Напомним, что за сутки в регионе COVID-19 выявили у 200 человек. Состояние 80 пациентов тяжелое, 62 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 76 человек, за весь период пандемии – 22 677 югорчан.

Наибольшее число заболевших за день наблюдается в Ханты-Мансийске, Сургуте и Урае. Меньше всего инфицированных зарегистрировали в Нефтеюганском, Ханты-Мансийском и Белоярском районах.


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18 октября в 11:03, просмотров: 2810, комментариев: 0
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