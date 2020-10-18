Количество новых заболевших за сутки все еще держится в пределах 200

В Югре за минувший день выявили 200 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии зарегистрировано 25 731 инфицированных. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые заболевшие зарегистрированы в 22 муниципалитетах округа:

Ханты-Мансийск – 40;

Сургут – 39;

Урай – 15;

Когалым – 10;

Нягань – 10;

Нижневартовск – 10;

Советский район – 10;

Нефтеюганск – 8;

Лангепас – 8;

Октябрьский район – 7;

Покачи – 7;

Радужный – 6;

Березовский район – 6;

Мегион – 5;

Югорск – 4;

Сургутский район – 4;

Нижневартовский район – 4;

Пыть-Ях – 3;

Кондинский район – 2;

Нефтеюганский район – 1;

Ханты-Мансийский район – 1;

Белоярский район – 1.

«На момент выявления у 116 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 20 зафиксирована пневмония, у 64 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 163 случаях. По 37 контакты уточняются. Состояние 80 пациентов тяжелое, 62 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.