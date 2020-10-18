Количество новых заболевших за сутки все еще держится в пределах 200

В Югре за минувший день выявили 200 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии зарегистрировано 25 731 инфицированных. Об этом сообщает оперативный штаб.
Новые заболевшие зарегистрированы в 22 муниципалитетах округа:
- Ханты-Мансийск – 40;
- Сургут – 39;
- Урай – 15;
- Когалым – 10;
- Нягань – 10;
- Нижневартовск – 10;
- Советский район – 10;
- Нефтеюганск – 8;
- Лангепас – 8;
- Октябрьский район – 7;
- Покачи – 7;
- Радужный – 6;
- Березовский район – 6;
- Мегион – 5;
- Югорск – 4;
- Сургутский район – 4;
- Нижневартовский район – 4;
- Пыть-Ях – 3;
- Кондинский район – 2;
- Нефтеюганский район – 1;
- Ханты-Мансийский район – 1;
- Белоярский район – 1.
«На момент выявления у 116 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 20 зафиксирована пневмония, у 64 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 163 случаях. По 37 контакты уточняются. Состояние 80 пациентов тяжелое, 62 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.