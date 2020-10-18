В конце октября для жителей Югры с поражением опорно-двигательного аппарата проведут шахматный онлайн-турнир

Югорчан с поражением опорно-двигательного аппарата приглашают поучаствовать в шахматном онлайн-турнире, который пройдет с 27 по 30 октября на портале «Шахматная планета». К соревнованиям допускают всех жителей округа вне зависимости от пола и возраста с данным заболеванием 1, 2 и 3 группы.

Для того, чтобы стать участником, необходимо запустить программное обеспечение с сайта, зарегистрироваться и ввести данные (в графах Профиль/Личные данные), а также загрузить фотографию размером не больше 10 мегабайт.

«После завершения авторизации в указанный период каждый участник должен самостоятельно записаться в турнир, зайдя на сайт в режим Турниры/Личные и кликнув на кнопку УЧАСТВОВАТЬ в вышеуказанном турнире. Потребуется ввести пароль, который был выслан участнику ранее для окончания регистрации», – сообщает пресс-служба югорской шахматной академии.