16+
Логотип Сиапресс
USD  77,9241   EUR  91,3115  

Новости

Больше новостей
Качество асфальтового покрытия улиц и дворов в Сургуте...
Комментировать
0
Должна ли губернатор Югры Наталья Комарова обязывать людей старше 65 лет находиться на постоянной самоизоляции?
Комментировать
0
Вы будете прививаться от Covid-19?
Комментировать
0
Covid-19 вам представляется:
Комментировать
0
Должна ли дума Сургута участвовать в утверждении условий концессионных соглашений?
Комментировать
1
Больше опросов

Югорчане с инвалидностью могут поучаствовать в онлайн-турнире по шахматам

В конце октября для жителей Югры с поражением опорно-двигательного аппарата проведут шахматный онлайн-турнир

Югорчане с инвалидностью могут поучаствовать в онлайн-турнире по шахматам
фото: pixabay.com

Югорчан с поражением опорно-двигательного аппарата приглашают поучаствовать в шахматном онлайн-турнире, который пройдет с 27 по 30 октября на портале «Шахматная планета». К соревнованиям допускают всех жителей округа вне зависимости от пола и возраста с данным заболеванием 1, 2 и 3 группы.

Для того, чтобы стать участником, необходимо запустить программное обеспечение с сайта, зарегистрироваться и ввести данные (в графах Профиль/Личные данные), а также загрузить фотографию размером не больше 10 мегабайт.

«После завершения авторизации в указанный период каждый участник должен самостоятельно записаться в турнир, зайдя на сайт в режим Турниры/Личные и кликнув на кнопку УЧАСТВОВАТЬ в вышеуказанном турнире. Потребуется ввести пароль, который был выслан участнику ранее для окончания регистрации», – сообщает пресс-служба югорской шахматной академии.


нравится (1) не нравится (0)
18 октября в 10:04, просмотров: 1447, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Анна Шерстнева: «Решение о моем увольнении принято несколько месяцев назад» 5560
  2. ​Долгожданный строительный гипер в Сургуте готовится к открытию 2540
  3. Долг не давит? Назван уровень кредитной нагрузки жителей ХМАО 1625
  4. ​Построенный в СССР 1520
  5. Станислав Дятлов: «У меня нет желания развлечь публику…» 1486
  6. ​За выходные в Югре пострадали два ребенка-пешехода 1394
  7. Вопрос о передаче теплосетей Сургута в концессию должны решать горожане. Мы инициируем референдум 1294
  8. ​В Сургуте ищут бизнесменов, готовых облагородить остановки 1258
  9. ​Безработный москвич привез в Югру 18 кило наркотиков 1146
  10. ​Наталья Комарова назвала самые эффективные администрации городов и районов в Югре 1120
  1. ​Дорого-богато: как выглядит самый дорогой дом, продающийся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 16770
  2. Сургутский доктор продавал место в очереди к себе на прием 11024
  3. Ситуация по ВИЧ в Нижневартовске остается напряженной 8201
  4. ​В центре Сургута на пешеходе у «Авроры» снова сбили человека 8099
  5. Мэр Нижневартовска Василий Тихонов нарушил масочный режим 7631
  6. ​Полицейские Сургута ищут мужчину, повредившего чужие автомобили 6758
  7. ​Администрация Сургута отозвала свое предложение о лишении думы города полномочий по управлению имуществом 6616
  8. Жильцы дома на улице Чкалова в Ханты-Мансийске пожаловались на воровство электричества 6145
  9. ​Анна Шерстнева: «Решение о моем увольнении принято несколько месяцев назад» 5560
  10. ​Анна Шерстнёва о своём увольнении: «Да, это соответствует действительности» 5205
  1. ​Тюменская область не будет финансировать строительство второго моста через Обь 68280
  2. Под Сургутом сгорел вахтовый автобус // ВИДЕО 51268
  3. ​В Сургуте из окна 11 этажа выпал мужчина 46721
  4. ​В понедельник ХМАО накроет туман 36822
  5. ​Самолет «Аэрофлота» при заходе на посадку в Нижневартовске повредила стая птиц 21108
  6. ​У жителей Югры осталось менее 30 дней, чтобы получить 35 тысяч рублей из Югорского семейного капитала 20079
  7. ​Цирк недели 18218
  8. ​Пора взяться за промзоны: Наталья Комарова в прямом эфире обратилась к сургутским властям 16987
  9. ​Дорого-богато: как выглядит самый дорогой дом, продающийся в Сургуте // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 16770
  10. ​Озолотил! Житель Нижневартовска перевел мошенникам 5,4 млн рублей 13395

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика