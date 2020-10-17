ПФР отказало в компенсации стоимости проезда пожилым гражданам Югры

В Нижневартовске прокуратура помогла пенсионерам добиться от местного отделения ПФР компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно.

По данным надзорного ведомства, 32 пожилых неработающих жителя города отдыхали за границей, и именно этот факт послужил причиной для отказа.

«Свое решение чиновники мотивировали тем, что место отдыха находится за пределами России, — сообщается на сайте окружной прокуратуры. — В данном случае компенсации подлежат расходы по оплате проезда до ближайшего транспортного узла к границе данной страны и России и обратно».

Через суд надзорному ведомству удалось отстоять права вартовчан. Им в общем перечислили почти 600 тысяч рублей.