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​32 пенсионера из Нижневартовска по воле ПФР остались без компенсации проезда в отпуск, но вмешалась прокуратура

ПФР отказало в компенсации стоимости проезда пожилым гражданам Югры

​32 пенсионера из Нижневартовска по воле ПФР остались без компенсации проезда в отпуск, но вмешалась прокуратура
ok.ru

В Нижневартовске прокуратура помогла пенсионерам добиться от местного отделения ПФР компенсации стоимости проезда к месту отдыха и обратно.

По данным надзорного ведомства, 32 пожилых неработающих жителя города отдыхали за границей, и именно этот факт послужил причиной для отказа.

«Свое решение чиновники мотивировали тем, что место отдыха находится за пределами России, — сообщается на сайте окружной прокуратуры. — В данном случае компенсации подлежат расходы по оплате проезда до ближайшего транспортного узла к границе данной страны и России и обратно».

Через суд надзорному ведомству удалось отстоять права вартовчан. Им в общем перечислили почти 600 тысяч рублей.


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17 октября в 12:18, просмотров: 3947, комментариев: 0
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