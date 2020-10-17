Еще два пациента из Югры не смог победить коронавирус

В Югре за минувший день умерли еще два пациента с коронавирусом. Таким образом, с начала пандемии из-за этой болезни скончались 210 югорчан. Об этом сообщает оперативный штаб.

Напомним, что накануне COVID-19 подтвердился в 196 случаях. Состояние 87 пациентов тяжелое, 67 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 158 человек, за весь период пандемии – 22 601 югорчанин. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 9 657, сняты с наблюдения – 81 665.

Больше всего больных зарегистрировали в Ханты-Мансийске, Сургуте и Урае.