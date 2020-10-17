16+
Логотип Сиапресс
USD  77,9644   EUR  91,3041  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​За сутки в Югре выявили 196 случаев заражения коронавирусом

Новые случаи заражения COVID-19 в Югре зарегистрированы в 21 муниципалитете

​За сутки в Югре выявили 196 случаев заражения коронавирусом

В Югре накануне заразилось коронавирусом 196 человек. Таким образом, 25 531 случаев инфицирования было зарегистрировано за весь период пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые заболевшие выявлены в 21 муниципалитете округа:

  1. Ханты-Мансийск – 48;
  2. Сургут – 30;
  3. Урай – 14;
  4. Нягань – 10;
  5. Советский район – 10;
  6. Нижневартовск – 10;
  7. Березовский район – 8;
  8. Когалым – 7;
  9. Нефтеюганск – 7;
  10. Лангепас – 7;
  11. Покачи – 6;
  12. Нефтеюганский район – 6;
  13. Радужный – 6;
  14. Октябрьский район – 6;
  15. Сургутский район – 5;
  16. Югорск – 5;
  17. Нижневартовский район – 4;
  18. Мегион – 3;
  19. Пыть-Ях – 2;
  20. Ханты-Мансийский район – 1;
  21. Кондинский район – 1.

«На момент выявления у 141 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 30 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 149 случаях. По 47 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 9 657, сняты с наблюдения – 81 665. Состояние 87 пациентов тяжелое, 67 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – передает оперштаб.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:52, просмотров: 437, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Анна Шерстнёва о своём увольнении: «Да, это соответствует действительности» 2897
  2. ​Администрация Сургута отозвала свое предложение о лишении думы города полномочий по управлению имуществом 2736
  3. Что-то пошло не так: открытие новой дороги спровоцировало пробку на Университетской 2052
  4. ​В Югре задержаны члены банды наркосбытчиков 1296
  5. Афиша Сургута на выходные 17-18 октября 1293
  6. ​В Югре разыскивают убийцу, который расстрелял человека на парковке у ТЦ // ОРИЕНТИРОВКА 1278
  7. ​Дороги, набережная и раздельный сбор мусора – как глава Нижневартовска отчитался перед Натальей Комаровой 1261
  8. Мэр Нижневартовска Василий Тихонов нарушил масочный режим. Его ждет суд 1228
  9. ​Высокая рождаемость, расселение аварийных домов и велодорожки – какие успехи у Ханты-Мансийска за последние годы 1170
  10. ​Правительство Югры нашло несколько «лишних» миллиардов рублей для пополнения бюджета 1033
  1. ​В понедельник ХМАО накроет туман 36701
  2. ​Зима наступает на Сургут: снегопады уже на этой неделе, заморозки — на следующей 13124
  3. Сургутяне жаловались на рекламу в лифте, все закончилось порчей имущества 12168
  4. Сургутский доктор продавал место в очереди к себе на прием 10807
  5. В Югре насмерть сбили пешехода 10023
  6. ​В Югре из-за дорожной аварии расстреляли человека 8777
  7. ​Дистанционка после каникул и продление учебного года: чего ждать югорчанам? 8244
  8. ​Семейная драма: сургутянина избили жена и дети за то, что он вернулся домой пьяным 5172
  9. ​Нам труба 4448
  10. ​Убитый во время дорожного конфликта оказался жителем Сургута 4162
  1. ​Тюменская область не будет финансировать строительство второго моста через Обь 68028
  2. Под Сургутом сгорел вахтовый автобус // ВИДЕО 51059
  3. ​В Сургуте из окна 11 этажа выпал мужчина 46577
  4. ​В понедельник ХМАО накроет туман 36701
  5. ​Эдуард Иваницкий: «Мы как занюханный колхоз, который радуется приезду Киркорова...» 23355
  6. ​Самолет «Аэрофлота» при заходе на посадку в Нижневартовске повредила стая птиц 21037
  7. ​У жителей Югры осталось менее 30 дней, чтобы получить 35 тысяч рублей из Югорского семейного капитала 19841
  8. ​Цирк недели 18156
  9. ​Пора взяться за промзоны: Наталья Комарова в прямом эфире обратилась к сургутским властям 16422
  10. ​Озолотил! Житель Нижневартовска перевел мошенникам 5,4 млн рублей 13329

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика