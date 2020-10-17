Новые случаи заражения COVID-19 в Югре зарегистрированы в 21 муниципалитете

В Югре накануне заразилось коронавирусом 196 человек. Таким образом, 25 531 случаев инфицирования было зарегистрировано за весь период пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб.
Новые заболевшие выявлены в 21 муниципалитете округа:
- Ханты-Мансийск – 48;
- Сургут – 30;
- Урай – 14;
- Нягань – 10;
- Советский район – 10;
- Нижневартовск – 10;
- Березовский район – 8;
- Когалым – 7;
- Нефтеюганск – 7;
- Лангепас – 7;
- Покачи – 6;
- Нефтеюганский район – 6;
- Радужный – 6;
- Октябрьский район – 6;
- Сургутский район – 5;
- Югорск – 5;
- Нижневартовский район – 4;
- Мегион – 3;
- Пыть-Ях – 2;
- Ханты-Мансийский район – 1;
- Кондинский район – 1.
«На момент выявления у 141 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 30 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 149 случаях. По 47 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 9 657, сняты с наблюдения – 81 665. Состояние 87 пациентов тяжелое, 67 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – передает оперштаб.