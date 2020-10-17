Новые случаи заражения COVID-19 в Югре зарегистрированы в 21 муниципалитете

В Югре накануне заразилось коронавирусом 196 человек. Таким образом, 25 531 случаев инфицирования было зарегистрировано за весь период пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые заболевшие выявлены в 21 муниципалитете округа:

Ханты-Мансийск – 48; Сургут – 30; Урай – 14; Нягань – 10; Советский район – 10; Нижневартовск – 10; Березовский район – 8; Когалым – 7; Нефтеюганск – 7; Лангепас – 7; Покачи – 6; Нефтеюганский район – 6; Радужный – 6; Октябрьский район – 6; Сургутский район – 5; Югорск – 5; Нижневартовский район – 4; Мегион – 3; Пыть-Ях – 2; Ханты-Мансийский район – 1; Кондинский район – 1.

«На момент выявления у 141 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 25 зафиксирована пневмония, у 30 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 149 случаях. По 47 контакты уточняются. Под наблюдением (в самоизоляции) находятся 9 657, сняты с наблюдения – 81 665. Состояние 87 пациентов тяжелое, 67 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – передает оперштаб.