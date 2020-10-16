Строящийся в Сургуте микрорайон «Марьина гора» может стать федеральной пилотной площадкой для новых стандартов

Крупнейший проект жилой застройки «Марьина гора» в Сургуте станет пилотным проектом для применения югорского стандарта развития территорий. Более того – замгубернатора Югры Андрей Зобнинцев предложил сделать этот проект пилотным на федеральном уровне. Это произошло на совещании по нацпроекту «Жилье и городская среда» в УрФО под председательством полпреда Николая Цуканова и с участием министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.

Представитель Югры рассказал о том, что в регионе активно разрабатывается стандарт комплексного развития территорий, который будет предполагать, в частности, качество организации общественных пространств, их транспортной и пешеходной связности, безопасности и многое другое. «Планируем начать его использовать с района застройки «Марьина гора» в Сургуте, – цитирует Зобнинцева департамент общественных связей Югры. – Готовы предложить этот проект в качестве федеральной пилотной площадки».

Стоит отметить, что буквально неделю назад тема югорского стандарта застройки была одной из важнейших на прямом эфире Натальи Комаровой с югорчанами. Этот документ будет выложен на публичное обсуждение ориентировочно в конце октября. Предполагается, что с его помощью округ сможет уйти от типовой старой застройки, которая зачастую не учитывает интересы местных жителей.