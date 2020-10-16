В Югре на парковке у торгового центра расстреляли человека. Убийца в бегах

В Урае на парковке у торгового центра «Армада» расстреляли человека. Убийца объявлен в розыск.

Преступление совершено около 15.00 в четверг, 15 октября. Между 34-летними мужчинами произошел конфликт из-за женщины, в которую они оба влюблены. Один из них трижды выстрелил в оппонента из травматического пистолета, а затем нанес не менее четырех ударов острым предметом в шею. Потерпевший скончался. Уточняется, что он недавно вышел из мест лишения свободы.



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«В совершении преступления подозревается Долянин Алексей Александрович, который после содеянного скрылся с места происшествия и в настоящее время разыскивается правоохранительными органами. Неравнодушных граждан, знающих о месте нахождения Долянина Алексея Александровича, просим обратиться в Урайский межрайонный следственный отдел СК России по ХМАО-Югре или в полицию по телефонам 8(34676) 21-138, 22-964 или 02», – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Уголовное дело возбуждено по статье «убийство». Расследование продолжается.