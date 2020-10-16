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​Правительство Югры нашло несколько «лишних» миллиардов рублей для пополнения бюджета

В Югре дефицит бюджета сокращен на 6 млрд рублей

​Правительство Югры нашло несколько «лишних» миллиардов рублей для пополнения бюджета
Фото irkutskmedia.ru

Правительство Югры сократило дефицит бюджета округа на 6 млрд рублей. Это стало возможным благодаря, во-первых, поступлений из федерального центра (которые тоже нужно обосновать – таким богатым регионам, как Югра, в федерации не всегда считают целесообразным помогать), и, во-вторых, в виде прибыли от депозитов, на которых лежали временно свободные бюджетные деньги.

Новые доходы будут направлены на борьбу с коронавирусом и его последствиями для граждан и бизнеса, дорожное строительство и ремонт, а также на возмещение затрат транспортных компаний и оператора по обращению с мусором. Об этом рассказала губернатор Наталья Комарова.

Но даже при условии роста расходов на 7,7 млрд рублей, денег хватило также на сокращение дефицита бюджета Югры на 6 млрд рублей, сообщает департамент общественных связей.

Напомним, что доходы бюджета Югры на 2020 год были утверждены в сумме 226 млрд рублей, а расходы – 275 млрд рублей с дефицитом почти в 50 млрд рублей. При этом на момент первого полугодия доходы казны составили 147 млрд рублей и превысили план на 65 процентов, а расходы достигли 112 млрд рублей, что равно 40 процентам от плана. Отчасти этому способствовало то, что округ резко сократил финансирование статей по крупным и статусным проектам, которые были несвоевременны для пандемии, и перенес их на борьбу с коронавирусом.


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Сегодня в 14:58, просмотров: 297, комментариев: 0
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