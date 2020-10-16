Помощь многодетным семьям в размере 35 тысяч рублей в Югре можно будет получить до конца 2020 года

Материальную помощь для семей с детьми в размере 35 тысяч рублей в Югре можно будет получить до конца 2020 года. Ранее предполагалось, что выплаты будут оформляться лишь до 1 ноября. Но в правительстве региона решили опросить граждан на портале «Открытый регион – Югра», и результат показал, что более 87 процентов респондентов высказались за продление срока, сообщает департамент общественных связей.

«Дополнительно правом на единовременную выплату смогут воспользоваться еще порядка 900 семей. Всего такую выплату получили 7 087 семей», – рассказала в ходе заседания Наталья Комарова.

Особенно эта мера помогла семьям, которые не попадали под выплату на момент 1 ноября. Ведь, согласно условиям, 35 тысяч рублей из югорского семейного капитала выделяется семье на третьего или последующего ребенка, которому исполнился один год. Так что если в вашей семье день рождения третьего малыша выпадет на период между 1 ноября и 31 декабря – можно считать, что ему на праздник будет полагаться бонус в виде материальной помощи из бюджета округа.

Пока эта инициатива оформлена в виде законодательной инициативы, которую рассмотрит дума Югры, но нет никаких сомнений в том, что она будет одобрена и реализована.