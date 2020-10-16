Еще один пациент из Югры не смог победить коронавирус

В Югре за минувший день умер один пациент с коронавирусом. Таким образом, из-за этой болезни скончалось 208 югорчан. Об этом сообщает оперативный штаб.

Напомним, что накануне COVID-19 подтвердился в 196 случаях. Состояние 71 пациента тяжелое, 56 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 105 человек, за весь период пандемии – 22 443 югорчанина.

Больше всего больных зарегистрировали в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нефтеюганске. Меньше всего – в Покачах и Ханты-Мансийском районе.