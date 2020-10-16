Новые случаи заражения коронавирусом в Югре зарегистрированы в 20 муниципалитетах

В Югре накануне заразилось коронавирусом 196 человек. Таким образом, 25 335 случаев инфицирования было зарегистрировано за весь период пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые заболевшие выявлены в 20 муниципалитетах округа:

Ханты-Мансийск – 33;

Сургут – 31;

Нефтеюганск – 15;

Нефтеюганский район – 12;

Нягань – 10;

Нижневартовск – 10;

Октябрьский район – 10;

Югорск – 10;

Советский район – 10;

Сургутский район – 8;

Лангепас – 7;

Кондинский район – 7;

Урай – 7;

Когалым – 6;

Нижневартовский район – 6;

Радужный – 6:

Мегион – 4;

Белоярский район – 2;

Покачи – 1;

Ханты-Мансийский район – 1.

«На момент выявления у 136 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 зафиксирована пневмония, у 29 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 168 случаях. По 28 контакты уточняются. Состояние 71 пациента тяжелое, 56 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.