Новые случаи заражения коронавирусом в Югре зарегистрированы в 20 муниципалитетах

В Югре накануне заразилось коронавирусом 196 человек. Таким образом, 25 335 случаев инфицирования было зарегистрировано за весь период пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб.
Новые заболевшие выявлены в 20 муниципалитетах округа:
- Ханты-Мансийск – 33;
- Сургут – 31;
- Нефтеюганск – 15;
- Нефтеюганский район – 12;
- Нягань – 10;
- Нижневартовск – 10;
- Октябрьский район – 10;
- Югорск – 10;
- Советский район – 10;
- Сургутский район – 8;
- Лангепас – 7;
- Кондинский район – 7;
- Урай – 7;
- Когалым – 6;
- Нижневартовский район – 6;
- Радужный – 6:
- Мегион – 4;
- Белоярский район – 2;
- Покачи – 1;
- Ханты-Мансийский район – 1.
«На момент выявления у 136 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 зафиксирована пневмония, у 29 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 168 случаях. По 28 контакты уточняются. Состояние 71 пациента тяжелое, 56 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.