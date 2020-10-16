16+
Логотип Сиапресс
USD  77,9461   EUR  91,4542  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

За сутки в Югре выявили 196 новых случаев заражения COVID-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Югре зарегистрированы в 20 муниципалитетах

За сутки в Югре выявили 196 новых случаев заражения COVID-19
фото: siapress.ru

В Югре накануне заразилось коронавирусом 196 человек. Таким образом, 25 335 случаев инфицирования было зарегистрировано за весь период пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые заболевшие выявлены в 20 муниципалитетах округа:

  • Ханты-Мансийск – 33;
  • Сургут – 31;
  • Нефтеюганск – 15;
  • Нефтеюганский район – 12;
  • Нягань – 10;
  • Нижневартовск – 10;
  • Октябрьский район – 10;
  • Югорск – 10;
  • Советский район – 10;
  • Сургутский район – 8;
  • Лангепас – 7;
  • Кондинский район – 7;
  • Урай – 7;
  • Когалым – 6;
  • Нижневартовский район – 6;
  • Радужный – 6:
  • Мегион – 4;
  • Белоярский район – 2;
  • Покачи – 1;
  • Ханты-Мансийский район – 1.

«На момент выявления у 136 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 зафиксирована пневмония, у 29 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 168 случаях. По 28 контакты уточняются. Состояние 71 пациента тяжелое, 56 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:03, просмотров: 284, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​В Югре режим самоизоляции продлен до 1 ноября 1880
  2. Свершилось: долгожданную дорогу в Сургуте на Маяковского откроют 16 октября 1709
  3. ​Очень плохое решение 1532
  4. ​Вторая жизнь для Золотой рыбки 1363
  5. ​Нефтеюганец сел на 20 лет за убийство маленькой дочери 1186
  6. ​Администрация Сургута предложила «кастрировать» полномочия думы, чтобы бесконтрольно распоряжаться имуществом города 1081
  7. ​Попытка отобрать у думы Сургута право распоряжаться городским имуществом – ошибка 1059
  8. ​Преподаватель СурГПУ заболел ковидом — студентов переводят на удаленку 1054
  9. ​Председатель Думы Сургутского района Анатолий Сименяк с рабочей поездкой побывал в деревне Лямина 1026
  10. ​Двукратный рост собираемости налогов, новые школы и успехи агропрома – чем может похвалиться Ханты-Мансийский район 953
  1. Под Сургутом сгорел вахтовый автобус // ВИДЕО 50942
  2. ​В понедельник ХМАО накроет туман 36626
  3. ​Зима наступает на Сургут: снегопады уже на этой неделе, заморозки — на следующей 13074
  4. Сургутяне жаловались на рекламу в лифте, все закончилось порчей имущества 12043
  5. Алкоголики из Нефтеюганска решили заработать деньги, бросаясь под машины // ВИДЕО 11353
  6. Сургутский доктор продавал место в очереди к себе на прием 10546
  7. В Нижневартовске один из руководителей нефтяного предприятия задержан по подозрению в коммерческом подкупе 10418
  8. В Югре насмерть сбили пешехода 9971
  9. ​В Югре из-за дорожной аварии расстреляли человека 8236
  10. ​Дистанционка после каникул и продление учебного года: чего ждать югорчанам? 8180
  1. ​Тюменская область не будет финансировать строительство второго моста через Обь 67922
  2. Под Сургутом сгорел вахтовый автобус // ВИДЕО 50942
  3. ​В Сургуте из окна 11 этажа выпал мужчина 46540
  4. ​В понедельник ХМАО накроет туман 36626
  5. ​Эдуард Иваницкий: «Мы как занюханный колхоз, который радуется приезду Киркорова...» 23156
  6. ​Самолет «Аэрофлота» при заходе на посадку в Нижневартовске повредила стая птиц 21022
  7. ​У жителей Югры осталось менее 30 дней, чтобы получить 35 тысяч рублей из Югорского семейного капитала 19724
  8. ​Цирк недели 18134
  9. ​Пора взяться за промзоны: Наталья Комарова в прямом эфире обратилась к сургутским властям 16294
  10. ​Озолотил! Житель Нижневартовска перевел мошенникам 5,4 млн рублей 13298

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2020.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика