В Югре стартует конкурс на гранты губернатора для общественных организаций

Сегодня, 16 октября, стартует конкурс грантов губернатора Югры для общественных организаций. Прием заявок продлится ровно месяц – до 16 ноября, рассказывает департамент общественных связей. Между НКО региона распределят более 40 млн рублей на их социальные проекты.

Номинаций много: от науки и просвещения до пропаганды ЗОЖ, от поддержки семьи до развития общественной дипломатии, а также защиты животных и прав человека. Но есть новация – на этот раз появилось направление «Креативные индустрии», в котором можно предложить и получить грант на проекты в сфере урбанистики, культурно-познавательного туризма, событийного развития в регионе и цифровые проекты в культуре. За всеми подробностями условий участия заходите на официальный сайт конкурса.

Важно, чтобы у вас была общественная организация, которая зарегистрирована в Югре, не имеет в учредителях органы власти, не задолжала ничего в бюджет и не находится в стадии ликвидации. От одного НКО можно направить заявку в каждое направление, но в случае победы нескольких придется выбрать одно. Планируемые проекты должны уместиться во временные рамки с 1 марта 2021 года до 31 августа 2022 года.

На первом в этом году подобном конкурсе было 325 заявок, из которых победили 80 – суммарно они получили более 60 млн рублей. Кроме того, если у вас нет НКО, но есть идеи – на сайте грантов губернатора можно найти информацию о конкурсах для физических лиц.