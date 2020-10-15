В Югре два удаленных стойбища коренных жителей подключили к интернету и цивилизации

Два дня и почти 1600 километров, из которых 25 километров на квадроциклах по тайге, 40 километров по реке на лодке и еще несколько километров пешком по болоту с нагрузкой в виде оборудования. Плюс встреча с медведем, который, к счастью, не покусился ни на людей, ни на технику. Такое испытание пришлось пройти работникам департамента информационных технологий Югры, чтобы подключить к интернету два стойбища – Василия Хорова и Виктора Лозямова в Ханты-Мансийском районе.

На места пребывания коренных жителей установили аппаратуру для приема спутникового сигнала. Как рассказывает департамент общественных связей Югры, это позволит 75 жителям отдаленных стойбищ в принципе быть на связи – до этого им даже для звонка по телефону приходилось проезжать километры (а там медведи).

Помимо самого подключения к сети, коренным жителям привезли ноутбуки и проконсультировали, как можно пользоваться Госуслугами и прочими полезными сервисами.

Все это добро стало возможным при помощи регионального проекта «IT-стойбище» – Югра стала первым регионом в России, где коренные жители, ведущие кочевой образ жизни, получают постоянный доступ в интернет. Проект стартовал в 2018 году в стойбище Василия Пяка в парке «Нумто» Белоярского района. Сейчас IT-стойбища есть по всей Югре – всего 25 штук. В 2021 году этот проект охватит более 2000 коренных югорчан.