Каждый третий житель Югры и Ямала стал меньше зарабатывать из-за COVID-19

За время пандемии у 28 процентов жителей Югры и Ямала снизился доход. По России в целом зарплаты сократились у 26 процентов опрошенных службой исследований сайта для поиска работы и сотрудников hh.ru.

26 процентов опрошенных среди тех соискателей из ХМАО и ЯНАО сообщили, что уровень их зарплаты с начала года увеличился, 41 процентов – что остался неизменным.

«Про рост заработных плат чаще всего говорили ИТ-специалисты, начинающие специалисты, юристы, маркетологи и рекламщики, а также представители научно-образовательной сферы. Про падение – представители сферы продаж, сферы гостеприимства и автобизнеса. А вот наиболее стабильными в этом смысле оказались сфера безопасности, бухгалтерия и рабочий персонал – именно эти респонденты чаще других говорили о том, что их зарплаты сохранились на прежнем уровне. Интересно, что среди медиков рост заработных плат с начала года зафиксировали лишь 15 процентов, а еще 33 процента сообщили о снижении», – рассказала руководитель пресс-службы hh.ru Урал Анна Осипова.

Ранее выяснилось, что 80 процентов жителей Югры не довольны размером своей зарплаты.