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​Гололед, мокрый снег и сильный ветер: в пятницу погода не порадует югорчан

В Югре 16 октября ожидается сильный ветер и гололед

​Гололед, мокрый снег и сильный ветер: в пятницу погода не порадует югорчан
Фото: vk.com/glavasurguta

В пятницу, 16 октября, в Югре ожидаются мокрый снег, местами гололед и ветер порывами до 18 метров в секунду. В МЧС предупреждают, что такая погода способствует увеличению ДТП и аварий на системах энергоснабжения и связи.

По данным Ханты-Мансийского ЦГМС, температура воздуха ночью составит -2,+3 ºС, при прояснениях -3,-8 °С. днем +2,+7 ºС, по южным районам до +12 ºС, по северным районам до -3°С. В выходные погода в округе продолжит буйствовать.

В Сургуте день жестянщика «отметили» уже 15 октября – утром число аварий в городе увеличилось вдвое. Неблагоприятная дорожная обстановка дала повод таксистам повысить цены.

Напомним, что после ненастного октября жителям Югры обещают ноябрь и декабрь теплее обычного.


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15 октября в 22:17, просмотров: 178, комментариев: 0
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