Губернатор Югры Наталья Комарова выслушала отчет главы Ханты-Мансийского района Кирилла Минулина

Наталья Комарова продолжает отчетные встречи с главами муниципалитетов региона – настало время оценить социально-экономические показатели Ханты-Мансийского района и эффективность его руководителя Кирилла Минулина. Как всегда, местный начальник рассказал много хороших подробностей о своей работе, а Наталья Комарова, руководствуясь своими знаниями о местных реалиях и со ссылкой на жителей района, задавала вопросы и высказывала критику.

В начале каждого подобного разговора Наталья Комарова дает понять, что все успехи муниципалитета оцениваются в комплексе. И в Ханты-Мансийском районе в принципе все неплохо. За четыре года на четверть выросли объемы ввода жилья, на треть – производство сельхозпродукции, в муниципалитете активно идут стройки – только в 2020 году в работе находятся 11 инвестпроектов объемом более двух миллиардов рублей. В том числе поэтому налоги, собираемые в Ханты-Мансийском районе, за четыре года выросли аж в 2,5 раза.

С социальной инфраструктурой тоже все в порядке: 23 школы и 13 детских садов, которые позволяют детям района учиться в одну смену. Образовательные учреждения исправно ремонтируются, реконструируются, расширяются. Для жителей также строятся проекты благоустройства – новые лыжероллерные трассы, игровые площадки и так далее. Район на 95 процентов обеспечен чистовой питьевой водой.

Отдельной гордонстью Кирилла Минулина, по всей видимости, являются достижения в агропромышленном комплексе – он очень подробно про них рассказал. В частности, о регистрации кооператива «Партнер-Агро», который объединяет пять фермерских хозяйств и производит молоко и мясо крупного рогатого скота.

Фермеры района активно участвуют и побеждают в различных комплексах, создают рабочие места, и готовы расти – например, увеличить объемы производства свинины до 600-700 тонн.

Этот пункт отметила и Наталья Комарова – она оценила тщательный подход, который глава Ханты-Мансийского района продемонстрировал по отношению к развитию агропромышленного комплекса, и отметила, что этот опыт очень пригодится региону для работы в этой сфере в ковидную и постковидную эпоху. «Зафиксирую ваши обязательства передать свои предложения правительству региона», – пообещала губернатор.

При этом она подвергла критике подход Кирилла Минулина к старым методам по предоставлению служебного жилья для привлечения кадров в такие профессии, как учителя и врачи. «Свяжитесь с моим заместителем Андреем Зобнинцевым, он сейчас заканчивает работу над программой по обеспечению жильем югорчан, там у нас совершенно иная механика», – посоветовала Наталья Комарова.

Как обычно, от внимания губернатора не ускользнули любые, даже самые локальные проблемы – так как ее «агентами» в этом вопросе являются простые югорчане, активно транслирующие недоработки местных чиновников в социальных сетях и своих обращениях к главе региона. И сейчас Наталья Комарова обратила внимание Кирилла Минулина на такие факты, как играющие на дорогах дети или неблагоустроенные тротуары, о чем жалуются жители района.

Вполне логично, что решать это могут власти отдельных поселений, не доводя до жалоб в адрес губернатора или непрекращающихся гневных постов в соцсетях. «Я бы хотела обратить ваше внимание, чтобы вы организовали работу органов власти, реагировали на запросы людей по качеству поселковой среды и не запускали эти проблемы, – отметила Наталья Комарова. – Успехов команде жителей Ханты-Мансийского района, берегите себя!»

Нынешняя серия онлайн-встреч губернатора Югры с главами муниципалитетов – вынужденная замена традиционных выездов на территории. Перейти в сеть пришлось из-за пандемии и, в частности, выявленного коронавируса у Натальи Комаровой.