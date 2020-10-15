Из-за низкого потребительского спроса в Югре замедлился рост цен

В сентября годовая инфляция в Югре составила 2,8 процента, замедлившись с предыдущего месяца на 0,4 п.п. Эксперты отмечают, что на замедление роста цен повлиял умеренный потребительский спрос.

«Низкой инфляции в округе способствовали умеренная динамика потребительского спроса, вызванная осторожной покупательской активностью населения в условиях неопределенности относительно продления ограничительных мер, а также продолжающееся снижение цен на авиаперелеты за счет расширения предложения от авиакомпаний по внутренним перелетам», – отметили в пресс-службе Отделения по Тюменской области Уральского главного управления ЦБ РФ.

Цены на продукты выросли на четыре процента. Продовольственная годовая инфляция замедлилась на 0,3 п.п. за счет уменьшения цен на молоко и молочную продукцию, мясную продукцию, а также замедления роста цен на плодоовощную продукцию.

В сегменте непродовольственных товаров годовая инфляция в сентябре выросла по сравнению с августом на 0,4 п.п., до 2,4 процента.

«Наибольшее влияние на непродовольственную инфляцию оказал рост цен на новые импортные легковые автомобили, что связано c ослаблением рубля и отложенным спросом в период пандемии. Непростая эпидемическая обстановка также способствовала росту цен на медицинские товары и моющие средства, в частности чистящие средства, туалетное и хозяйственное мыло. В результате ослабления рубля немного увеличились годовые темпы прироста цен на электротовары и бытовую технику», – объяснили эксперты.

В сфере услуг годовая инфляция снизилась сильнее всего – на 1,8 п.п., до 1,8 процента. Здесь свою роль сыграли COVID-ограничения, из-за которых снизились цены на широкий спектр бытовых услуг.