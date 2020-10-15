Развлекательные центры и кальянные остаются закрытыми для югорчан

В Югре до 1 ноября продлено действие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Такое решение приняла губернатор Наталья Комарова.

Останутся закрытыми детские игровые комнаты и развлекательные центры, в том числе и те, что расположены в торговых центрах, развлекательные и досуговые заведения, а также кальянные. Кинотеатры смогут оказывать услуги, но при условии заполняемости не более 50 процентов мест.

«В соответствии с документом режим обязательной самоизоляции и другие ранее установленные ограничения продлены до 1 ноября для граждан в возрасте 65 лет и старше, граждан, имеющих хронические заболевания, сниженный иммунитет, а также беременных женщин», – уточнили в окружном департаменте общественных и внешних связей.

В округе, по данным на 15 октября, зарегистрировано 25 139 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 22 338 пациентов, умерли – 207 человек. 2 594 человека продолжают лечение, состояние 69 из них тяжелое, 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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