Число скончавшихся из-за коронавируса пациентов растет в Югре

В Югре умер еще один пациент с лабораторно подтвержденным коронавирусом. Таким образом, за весь период в регионе умерли 207 человек. Об этом информирует местный оперативный штаб.

Напомним, что за минувший день выявлено 195 случаев заражения коронавирусом. Состояние 69 пациентов тяжелое, 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 67 человек, за весь период пандемии – 22 338 югорчан.

Больше всего зараженных выявлено в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске. Меньше всего – в Лангепасе и Кондинском районе.