В Югре новые случаи заболевания коронавирусом выявили в 20 муниципалитетах округа

В Югре накануне коронавирус подтвердился у 195 человек. За весь период пандемии в регионе заболело 25 139 жителей. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи зарегистрированы в 20 муниципалитетах:
- Сургут – 32;
- Ханты-Мансийск – 30;
- Нижневартовск –21;
- Нефтеюганск – 21;
- Югорск – 11;
- Урай – 10;
- Мегион – 9;
- Ханты-Мансийский район – 9;
- Нягань – 9;
- Советский район – 7;
- Сургутский район – 7;
- Октябрьский район – 7;
- Нижневартовский район – 4;
- Радужный – 3:
- Березовский – 3;
- Нефтеюганский район – 3;
- Когалым – 3;
- Белоярский район – 3;
- Лангепас – 2;
- Кондинский район – 1.
«На момент выявления у 147 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 30 зафиксирована пневмония, у 18 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 178 случаях. По 17 контакты уточняются. Состояние 69 пациентов тяжелое, 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает операштаб Югры.