В Югре новые случаи заболевания коронавирусом выявили в 20 муниципалитетах округа

В Югре накануне коронавирус подтвердился у 195 человек. За весь период пандемии в регионе заболело 25 139 жителей. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи зарегистрированы в 20 муниципалитетах:

Сургут – 32;

Ханты-Мансийск – 30;

Нижневартовск –21;

Нефтеюганск – 21;

Югорск – 11;

Урай – 10;

Мегион – 9;

Ханты-Мансийский район – 9;

Нягань – 9;

Советский район – 7;

Сургутский район – 7;

Октябрьский район – 7;

Нижневартовский район – 4;

Радужный – 3:

Березовский – 3;

Нефтеюганский район – 3;

Когалым – 3;

Белоярский район – 3;

Лангепас – 2;

Кондинский район – 1.

«На момент выявления у 147 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 30 зафиксирована пневмония, у 18 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 178 случаях. По 17 контакты уточняются. Состояние 69 пациентов тяжелое, 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщает операштаб Югры.