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​Фонд развития Югры бесплатно подготовит новые кадры для гостиничного дела в регионе

В Югре пройдет бесплатное обучение работников сферы гостеприимства

​Фонд развития Югры бесплатно подготовит новые кадры для гостиничного дела в регионе
Фото welcomehoreca.ru

Фонд развития Югры, а точнее, его Центр компетенций в сфере туризма проведет бесплатную подготовку кадров для гостиничного бизнеса и сопутствующим ему областям. Об этом сообщает департамент общественных связей региона. «Школа сервиса и туризма» предполагает обучение персонала для таких типов занятости, как отели, рестораны, бары, фитнес.

Подготовка кадров будет проходить на базе известного на всю Югру и за ее пределами гостиничного комплекса «Югорская Долина». Организаторы обещают много практики. Участникам курса расскажут и покажут «внутреннюю кухню» отельного бизнеса, продемонстрируют механики разных служб, а также помогут разобраться, как действовать в конфликтных и нестандартных ситуациях.

«Развитие кадрового потенциала – это одна из трех главных задач для сферы туризма сегодня. Улучшение качества туристских услуг неразрывно связано с качеством подготовки специалистов всех уровней. Эти вопросы постарались решить авторы проекта», – рассказала руководитель центра компетенций в сфере туризма Фонда развития Югры Владислава Вишневская.

Записаться на бесплатный курс могут не только желающие повысить свои знания и мастерство работники сферы гостеприимства, но и новички этой сферы, заявки принимаются по электронной почте info@welcomehoreca.ru или телефону (3467)35-11-11.

Фонд развития Югры был создан правительством региона в 2013 году, его главная задача – помощь инвесторам в агропромышленной сфере.Среди проектов, которым оказывает поддержку Фонд развития Югры – три технопарка (в Сургуте, Нижневартовске и Нягани), технологический центр «Бажен», четыре межмуниципальных полигона ТБО и второй мост через Обь.


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Сегодня в 18:59, просмотров: 389, комментариев: 0
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