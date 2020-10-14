Губернатор Югры Наталья Комарова поздравила победителя WorldSkillsRussia и двоих призеров

Национальный чемпионат WorldSkills Russia завершился победой выпускницы Сургутского политехнического колледжа Елизаветы Волковой в противостоянии лучших молодых документоведов страны. Также у Югры одно «серебро» – от Анастасии Уваровой из Ханты-Мансийска в дошкольном воспитании и «бронза» от Марата Вильданова в соревновании по кирпичной кладке.

В этом году из-за пандемии коронавируса очный чемпионат WorldSkillsRussia решили не проводить, но отменять полностью тоже не стали, а перевели в онлайн-формат, но обязательно под присмотром компетентных и независимых экспертов.

«Радует, что в этом году численность конкурсантов повысилась в два раза по сравнению с прошлогодним чемпионатом. Приятно, что большое количество участников – из Югры. Ваш округ давно принимает участие в чемпионате, является крупнейшим регионом-организатором по проведению регионального чемпионата», – заявил гендиректор союза «Молодые профессионалы» Роберт Уразов.

Наталья Комарова вышла на онлайн-связь со всеми 26 участниками WorldSkills Russia от Югры и поздравила победительницу и призеров. «Поздравляю вас с успешным выступлением в финале. Вы, уважаемые югорчане, проектируете свое будущее, получаете мощный импульс к профессиональному росту, участвуя в национальном чемпионате», – цитирует губернатора департамент общественных связей.

Стоит отметить, что одна золотая медаль с WorldSkills Russiaуже имелась в активе Югры – ее привез с прошлого чемпионата в Казани студент Равиль Ахметов.

В этом году онлайн-чемпионат в Югре проходил на базе шести колледжей Югры в мастерских, соответствующих мировому стандарту WorldSkills. Сейчас таковых в регионе 39, а через четыре года будет 90.