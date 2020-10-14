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Убить за еду: 13 лет «строгача» и 50 тысяч рублей присудили жителям Белоярского района

Суд Югры вынес приговор двум жителям Белоярского района по делу о двойном убийстве и укрывательстве особо тяжкого преступления

Убить за еду: 13 лет «строгача» и 50 тысяч рублей присудили жителям Белоярского района
Фото: pixabay.com

Суд Югры вынес вердикт подсудимому – 37-летнему уроженцу Волгоградской области – совершившему двойное убийство зимой 2019 года. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Другому фигуранту резонансного дела, 34-летнему уроженцу Хабаровского края назначен штраф в размере 50 тысяч рублей по статье 316 УК РФ (заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления).

Следственный комитет Югры описывает подробности жестокого убийства. 31 января 2019 года подсудимый, находясь в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа недалеко от села Ванзеват, выполнял техзадание в составе рабочей бригады из трех человек. В результате ссоры убийца нанес одному из своих коллег удар охотничьим ножом. Участники конфликта не поделили общие продукты питания. В результате пострадавший скончался на месте. Чтобы замести следы подсудимый топором изрубил тело убитого и сжег их в печи. Еще один член бригады, ставший свидетелем преступления, помог преступнику.

Через три недели мужчина убил своего работодателя. Ссора возникла на почве систематических оскорблений, ненадлежащей оплаты труда, претензий по качеству выполненной им работы и угроз физической расправы с ним и его семьей. Вторую жертву мужчина застрелил из ружья. В этом случае его «преданный коллега» также помог уничтожить следы преступления.

Спустя полтора года доказательства по этому делу, собранные следователями города Радужный, признаны судом достаточными для вынесения приговора.


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Сегодня в 17:10, просмотров: 327, комментариев: 0
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