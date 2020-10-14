В Югре завершилась большая акция помощи старшему поколению «Неделя добра» ко Дню пожилых людей

Очередная «Неделя добра» прошла в Югре. В первую декаду октября общественники и просто неравнодушные югорчане, коих в сумме набралось более 11 тысяч, провели несколько десятков разнообразных акций помощи и внимания по отношению к землякам старшего поколения.

Как рассказывает департамент общественных связей, одна часть волонтеров, включившихся во всероссийскую акцию #МыВместе, помогали одиноко живущим пенсионерам с закупкой и доставкой к ним домой продуктов, лекарств и прочих необходимых вещей. Это особенно полезно, так как людям старшего возраста рекомендуется соблюдать максимальное социальное дистанцирование ввиду рисков коронавируса. К слову, именно за эту акцию волонтеры получили из рук губернатора Натальи Комаровой памятные медали, учрежденные президентом России.

Схожие мероприятия прошли в рамках акции «От всей души!» – общественники помогали старшим землякам с домашними делами. А дети из Югорска подготовили для пенсионеров онлайн-концерт «Лучики добра».

На финальном онлайн-форуме, посвященном «Неделе добра», участники обсудили создание организации «Серебряные волонтеры Югры» – готовность войти в ряды этой структуры выразили 200 пожилых югорчан (разумеется, подключившихся к обсуждению онлайн).