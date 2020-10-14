В Югре накануне выявлено 199 случаев заражения коронавирусом

В Югре накануне коронавирус подтвердился у 199 человек. Таким образом, за весь период пандемии заразилось 24 944 жителей округа. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
- Сургут – 36;
- Ханты-Мансийск – 36;
- Нижневартовск –25;
- Нефтеюганск – 19;
- Урай – 18;
- Югорск – 17;
- Советский район – 12;
- Сургутский район – 8;
- Нягань – 8;
- Октябрьский район – 5;
- Когалым – 4;
- Мегион – 3;
- Нефтеюганский район – 3;
- Радужный – 2:
- Пыть-Ях – 1;
- Нижневартовский район – 1;
- Ханты-Мансийский район – 1.
«На момент выявления у 141 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 38 зафиксирована пневмония, у 20 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 190 случаях. По 9 контакты уточняются. Состояние 63 пациентов тяжелое, 52 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – информирует оперштаб Югры.
За сутки излечились 120 человек, за весь период пандемии – 22 271 югорчанин. О новых летальных исходах не сообщается.