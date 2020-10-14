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В аварии в Белоярском районе пострадал четырехлетний ребенок

В Белоярском районе водитель иномарки не справился с управлением – в ДТП пострадал ребенок

В аварии в Белоярском районе пострадал четырехлетний ребенок
Фото: ГИБДД Югры

На 584 километре автодороги «Уренгой – Надым – Советский» произошло ДТП, жертвой которого стал ребенок.

В результате съезда с проезжей части автомобиль перевернулся, сработали фронтальные подушки безопасности. В машине в момент аварии находились четыре человека: трое взрослых и мальчик четырех лет. Из всех пассажиров пострадал только несовершеннолетний. От более серьезных последствий мальчика спасло то, что он находился в детском удерживающем устройстве.

По информации пресс-службы окружной Госавтоинспекции, причиной дорожно-транспортного происшествия стало то, что водитель не справился с управлением.


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Сегодня в 10:30, просмотров: 138, комментариев: 0
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