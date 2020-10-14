В озере на территории Кондинского района нашли труп мужчины

В Кондиском районе в озере Сор Вигильский нашли тело утонувшего человека. До этого его объявили в поиск как без вести пропавшего.

«Поисковая группа выезжала в район озера «Сор Вигильский» Кондинского района по сообщению: требуется провести поиски без вести пропавшего мужчины. Прибыв к месту поисков, спасатели, с помощью специального оборудования обследовали водную акваторию озера на площади 4500 метров квадратных. В результате поисковых мероприятий обнаружено тело мужчины 1962 года рождения и передано сотрудникам полиции», – рассказали в пресс-службе КУ «Центроспас-Югория».

Напомним, что ранее спасатели обнаружили тело утонувшего пенсионера. Также водолазы нашли автомобиль скончавшегося.