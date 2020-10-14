Губернатор Югры Наталья Комарова проведет прямой эфир на тему состояния дорог

Стала известна тема очередного прямого эфира Натальи Комаровой в Instagram и других соцсетях главы региона – это дороги. В пятницу, 16 октября, губернатор вместе с экспертами дорожной отрасли, общественниками и всеми подключившимися неравнодушными югорчанами обсудит итоги ремонтной кампании, новые трассы, вопросы дорожной инфраструктуры и всего, что связано с нацпроектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Один из разделов общенационального плана действий, обеспечивающего рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, утвержденного в начале октября – «Новый ритм строительства». Он включает ряд мер по сохранению и наращиванию темпов строительства и ремонта дорог», – напоминает в своем посте Наталья Комарова и указывает, что югорчане сами попросили ее взяться за рассмотрение дорожной тематики.

Как всегда, провести эфир помогут общественники – знатоки отрасли. В частности, руководитель автомобильного клуба «SMOTRA-Сургут» Ильдус Хайбулин, представитель сообщества «ХМАО ДТП» Михаил Наговицын, руководитель автомобильного сообщества «DRIVERS» Артем Соседов. И, тоже как обычно – профильные директора департаментов, главы муниципалитетов и прочие ответственные чиновники.

Департамент общественных связей напоминает, что вопросы можно писать еще и в группу «Югра» ВКонтакте, все самые важные реплики и комментарии прозвучат в эфире, а на остальные региональные органы власти будут реагировать чуть позже.