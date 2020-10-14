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​В Югре вскоре от коронавируса будут привиты почти полторы тысячи медиков

В Югре продолжается вакцинация медиков от коронавируса и населения от гриппа

​В Югре вскоре от коронавируса будут привиты почти полторы тысячи медиков
Фото rg.ru

В скором времени в Югре вакцину от коронавируса получат 1440 медицинских работников. Об этом сообщила Наталья Комарова во время заседания оперштаба по противодействию пандемии. В настоящий момент от вируса привиты 42 медика, которые работают непосредственно с зараженными COVID-19 пациентами – каждый из них на добровольной основе получил полагающиеся две дозы вакцины в необходимые сроки, сообщает департамент общественных связей.

Так как на каждого человека требуется две дозы, Югра ожидает прихода почти трех тысяч ампул с вакциной от коронавируса. Про полноценную массовую прививочную кампанию речь пока не идет – препарат проходит окончательные испытания, после чего выйдет на масштабное производство. Едва ли это произойдет раньше весны 2021 года.

А вот привиться от гриппа можно и нужно. В Югре это сделали более 500 тысяч человек (треть населения), но в планах региона довести эту цифру до более чем миллиона. Сезонные вакцины сейчас активно поступают в регион.

За минувшие сутки в Югре выявлено 197 новых случаев коронавируса, суммарное количество зараженных с начала пандемии приближается к 25 тысячам.


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