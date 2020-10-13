Губернатор Югры Наталья Комарова провела эфир о строительстве жилья и новом стандарте развития территорий

Вопросы строительства нового жилья, расселения аварийных домов, а также общих принципов, на которых базируется градостроительство в Югре, губернатор Наталья Комарова обсудила с экспертами и жителями региона во время последнего прямого эфира в Instagram. К работе были привлечены профильные департаменты и заместители главы региона, строители, архитекторы, урбанисты местного и федерального уровня.

Наталья Комарова на старте четко обозначила позицию региональной власти – ключевым приоритетом работы правительства является улучшение жилищных условий граждан и расселение остатков балков и аварийных домов, и в этом Югра получает поддержку от федерального центра. Задача, поставленная нацпроектом «Жилье и городская среда» – до 2024 года построить более 6 млн квадратных метров жилья, из которых один миллион – в 2020 году.

Пока процесс идет – за девять месяцев Сургут ввел 100 тысяч, Ханты-Мансийск – 80 тысяч, Нижневартовск – 70 тысяч и Сургутский район – 64 тысячи квадратов. Но известно, что заветные площади, как правило, сдаются под конец года, а стройка не замирает на время пандемии, а продолжает работать с учетом мер безопасности, поэтому план все еще более чем выполним.

Во время эфира хорошие новости поступали из разных точек округа. Например, в Сургуте дольщики ЖК «Кедровый», чей застройщик разорился, получали долгожданные ключи от квартир. Из Радужного включились строители, в декабре планируют завершить первый для этого города наемный дом, где получат квартиры врачи, учителя, работники культуры. Всего таких домов в Югре восемь – на 1280 квартир. Из Белого Яра (Сургутский район) рапортовали о сносе расселенного аварийного дома.

Очень много вопросов поступало на тему улучшения жилищных условий – заметно, что она очень волнует югорчан, и они охотно делились своими переживаниями с главой региона. Наталья Комарова то и дело передавала слово гендиректору ипотечного агентства Югры Евгению Чепелю, чтобы он давал разъяснения по тому или иному случаю.

Он, в частности, рассказал, что в Югре на программу льготной ипотеки (6,5 процента) направили заявки 3462 семьи, из них почти 2400 кредита одобрено. «В целом, по нашим оценкам, около трети кредитов на новостройки по итогам 2020 года будет выдано в рамках данной программы», – сказал Чепель, отметив, что Югра занимает девятое место в России по объемам выдаваемых ипотечных кредитов.

Пожалуй, важнейшим с точки зрения воздействия на жизнь всех югорчан стал вопрос о принципах и подходе к жилищному строительству. Его на правах модератора задала архитектор Элля Тимотина. Она рассказала о принятом на федеральном уровне стандарте комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России, Дом.рф и институтом «Стрелка». И этому стандарту – в том числе по этажности домов, их внешнему виду и наполнению территории – сегодня в Югре не соответствует почти ни один новый дом, за крайне редкими исключениями.

«Можем ли мы уже сегодня требовать от застройщиков в округе следовать этим новым стандартам, не дожидаясь, пока они станут обязательными для всех?» – спросила Элля. «Я считаю, что можем. У руководителей муниципалитетов при выделении земельных участков есть немало возможностей и оснований, чтобы сообщить застройщикам, что хочет получить город. И какое развитие нужно для той или иной территории», – ответила Наталья Комарова. Пожалуй, это были главные слова, сказанные в эфире.

В частности, подобные рекомендации будут прописаны в югорском стандарте развития территорий, который сегодня находится в разработке. Пользуясь случаем, Наталья Комарова пригласила всех желающих архитекторов и урбанистов принять экспертное участие в оценке и наполнении этого стандарта – ожидается, что его презентуют общественности в конце октября.

«Очень здорово, что у вас в регионе разрабатывается стандарт, потому что федеральный документ нужно адаптировать к конкретной территории, – высказался приглашенный эксперт, урбанист, бывший югорчанан Александр Василюха. – К сожалению, исполнять разработанный Дом.рф и «Стрелкой» в чистом виде довольно сложно, так как его ограничивают разные устаревшие нормы, вроде пожарной безопасности».

Все это вселяет некоторую надежду на скорые перемены в строительной политике Югры. Наталья Комарова же в финале разговора поблагодарила участников за обсуждение важной и серьезной темы. Но завершила, как обычно, чаяниями простых югорчан: «Тем, кто нуждается в жилье, желаю скорее его обрести, а органы власти сделают все необходимое, чтобы это произошло в установленные сроки».

Прямые эфиры, где губернатор Наталья Комарова вместе с экспертами и жителями округа откровенно и подробно обсуждают разные темы, проходят по пятницам. На основании обратной связи от югорчан, полученной, в том числе, во время этих эфиров, Наталья Комарова сформировала свой план на третий губернаторский срок.