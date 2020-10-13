Губернатор Югры Наталья Комарова провела встречу с главой Нефтеюганского района Галиной Лапковской

Серия встреч губернатора Натальи Комаровой с главами муниципалитетов продолжается. Очередным местным руководителем, отчитавшимся о социально-экономической обстановке на территории, стала глава Нефтеюганского района Галина Лапковская.

В той части автономного округа проблема с аварийным жильем не стоит так остро, как в других муниципалитетах, но есть свои точки напряжения. Например, уже почти решенная проблема с очередями в детские сады внезапно появилась вновь – в Сингапае. Наталья Комарова указала собеседнице, что во всех поселениях района вопрос с записью детей от 1,5 до 3 лет в дошкольные учреждения закрыт, но в Сингапае жители до сих пор выражают недовольство этой проблематикой.

Галина Лапковская пояснила, что действительно, благодаря поддержке округа и нацпроекта «Демография» вопрос с очередями был решен, и в Сингапае все наладится совсем скоро – сегодня активно строится детский сад на 120 мест. «Там 69 детей находятся в очереди, еще 82 определены в школы. Со строительством объекта были некоторые сложности, мы планируем ввести его во втором квартале 2021 года, и это снимет напряженность по вопросу дошкольных учреждений», – рассказала глава муниципалитета.

Не отходя далеко от образовательной части, Наталья Комарова указала Лапковской на необходимость тщательно подготовить и спланировать осенние школьные каникулы, которые в Югре будут продлены на неделю, чтобы умерить распространение коронавирусной инфекции.

К слову, именно пандемия стала предметом особо внимания губернатора – Наталья Комарова, как всегда демонстрируя хорошую подготовку к разговору и знания местных реалий, указала на высокий коэффициент распространения вируса в Нефтеюганском районе – 3,22. «Мы разработали протоколы, которые помогут максимально обеспечить безопасность жителей, и выполнение этих решений сейчас в приоритете. Прошу синхронизироваться и контактировать со специалистами и санврачами и работать в этом направлении. Если возникнет любая проблема в любой час суток – связывайтесь с нами, будем реагировать», – настроила коллегу Наталья Комарова.

Далее глава региона снова дала понять, что перед стартом разговора собрала обратную связь от жителей муниципалитета в соцсетях и через личные обращения. Эта методика позволяет задавать главам нужные вопросы, показывающие их способность работать с гражданами – один из ключевых приоритетов, который Наталья Комарова ставит местным руководителям.

В Салыме – проблемы с освещением и чистотой воды (как выяснилось, из-за текущего ремонта некоторых труб). В Пойковском – жалобы на бродячих животных, причем с ответами местной администрации в стиле «на решение проблемы нет денег». На это Наталья Комарова пожурила коллегу – вопросы безопасности должны решаться в приоритетном порядке.

Финал разговора, как с некоторыми другими главами, дошел до вопроса о переизбрании Лапковской на очередной срок. Она выразила готовность продолжать работу, а Наталья Комарова поддержала ее инициативу и пожелала успехов и личного сопровождения всех важных проектов в муниципалитете.

Глава Югры была переизбрана на третий срок в середине сентября. Через некоторое время после этого она начала традиционную серию разговоров с муниципальными главами (если бы не коронавирус – это была бы серия поездок, что еще эффективнее). На очереди – руководители крупнейших городов, о встречах с которыми вы прочитаете на siapress.ru.