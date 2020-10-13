В нескольких районах Югры цены на продукты завышали на 120 процентов

Прокуратура Югры продолжает контролировать ситуацию в сфере ценообразования на социально значимую продукцию. Сотрудники надзорного ведомства выявили нарушения в Кондинском, Березовском, Октябрьском и Нижневартовском районах. Жителям удаленных населенных пунктов приходится переплачивать за продукты.

Так, на территориях с ограниченным сроком ввоза товаров Кондинского, Березовского и Октябрьского районов цена на крупы, овощи, молочную продукцию завышали до 120 процентов. В Нижневартовском районе установлены случаи завышения участниками фармацевтического рынка отпускных цен (до 14 %) на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

«По результатам принятых прокурорами мер во всех случаях цены приведены в соответствие с законодательством. Всего в текущем году прокурорами внесено 33 представления об устранении нарушений закона, по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 19 лиц, 21 виновное лицо привлечено к административной ответственности за нарушение порядка ценообразования с назначением наказания в виде предупреждений и штрафов. Вопросы соблюдения законодательства о ценообразовании находятся на особом контроле органов прокуратуры автономного округа», – сообщили в пресс-службе окружного ведомства.

Ранее сообщалось о том, что в Березовском районе два бизнесмена привлечены к ответственности за завышение цен на продукты.