Число умерших из-за коронавируса в Югре достигло 206

В Югре за сутки умер еще один человек, зараженный коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии в регионе скончались 206 пациентов. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Напомним, что накануне выявлено 197 новых случаев заболевания COVID-19. Состояние 57 пациентов тяжелое, 44 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 136 человек, за весь период пандемии – 22 151 югорчанин.

Больше всего заболевших выявлено в Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске. Меньше всего – в Мегионе и Нефтеюганском районе.