Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 18 муниципалитетах Югры

За минувшие сутки в Югре выявлено 197 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии заразилось 24 745 жителей региона. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Территориально случаи распределились так:

Ханты-Мансийск – 33;

Сургут – 26;

Нижневартовск –25;

Югорск – 18;

Урай – 16;

Нягань – 12;

Кондинский район – 8;

Нижневартовский район – 8;

Когалым – 7;

Березовский район – 7;

Советский район – 6;

Октябрьский район – 6;

Лангепас – 6;

Радужный – 5:

Сургутский район – 4;

Пыть-Ях – 4;

Мегион – 3;

Нефтеюганский район – 3.

«На момент выявления у 139 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 36 зафиксирована пневмония, у 22 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 172 случаях. По 25 контакты уточняются. Состояние 57 пациентов тяжелое, 44 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба Югры.