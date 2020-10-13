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За сутки в Югре коронавирусом заразилось 197 человек

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 18 муниципалитетах Югры

За сутки в Югре коронавирусом заразилось 197 человек
фото: siapress.ru

За минувшие сутки в Югре выявлено 197 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии заразилось 24 745 жителей региона. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Территориально случаи распределились так:

  • Ханты-Мансийск – 33;
  • Сургут – 26;
  • Нижневартовск –25;
  • Югорск – 18;
  • Урай – 16;
  • Нягань – 12;
  • Кондинский район – 8;
  • Нижневартовский район – 8;
  • Когалым – 7;
  • Березовский район – 7;
  • Советский район – 6;
  • Октябрьский район – 6;
  • Лангепас – 6;
  • Радужный – 5:
  • Сургутский район – 4;
  • Пыть-Ях – 4;
  • Мегион – 3;
  • Нефтеюганский район – 3.

«На момент выявления у 139 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 36 зафиксирована пневмония, у 22 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 172 случаях. По 25 контакты уточняются. Состояние 57 пациентов тяжелое, 44 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба Югры.


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Сегодня в 10:03, просмотров: 462, комментариев: 0
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