Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 18 муниципалитетах Югры

За минувшие сутки в Югре выявлено 197 случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, за весь период пандемии заразилось 24 745 жителей региона. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Территориально случаи распределились так:
- Ханты-Мансийск – 33;
- Сургут – 26;
- Нижневартовск –25;
- Югорск – 18;
- Урай – 16;
- Нягань – 12;
- Кондинский район – 8;
- Нижневартовский район – 8;
- Когалым – 7;
- Березовский район – 7;
- Советский район – 6;
- Октябрьский район – 6;
- Лангепас – 6;
- Радужный – 5:
- Сургутский район – 4;
- Пыть-Ях – 4;
- Мегион – 3;
- Нефтеюганский район – 3.
«На момент выявления у 139 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 36 зафиксирована пневмония, у 22 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 172 случаях. По 25 контакты уточняются. Состояние 57 пациентов тяжелое, 44 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба Югры.