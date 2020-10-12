В Югре молодым родителям не придется самим собирать массу справок для новорожденного

Хорошие новости для родителей в Югре – совсем скоро в регионе будет работать специальный суперсервис «Рождение ребенка». Его смысл в том, чтобы минимизировать бюрократию с бумажными документами и походы по официальным структурам и МФЦ, на которые люди тратят долгие часы, а то и целые дни своей единственной жизни.

Суперсервис «Рождение ребенка», по данным департамента общественных связей, представляет собой комплекс действий, которое государство совершит в цифровом формате и практически без участия граждан. Это выглядит примерно так: после долгожданного события счастливые родители не тратят массу времени на оформление свидетельства о рождении, СНИЛС, ИНН, полиса обязательного медицинского страхования, записи в детский сад и специальных детских пособий. Все будет сделано автоматом, результаты придут в личный кабинет «Госуслуг».

Эта волшебная опция будет доступна югорчанам благодаря попаданию нашего округа в число пилотных субъектов федерации нацпроекта «Цифровая экология». По мере обкатки системы она будет распространяться на другие регионы. В Югре за внедрение суперсервиса будет отвечать департамент информационных технологий. Специалистам придется работать активно – рождаемость в автономном округе довольно крупная – порядка 22 тысяч детей ежегодно.