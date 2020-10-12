Глава МВД Владимир Колокольцев представил полицейским Югры их нового начальника Дамира Сатретдинова

Нового начальника УМВД России по Югре Дамира Сатретдинова представил сотрудникам министр внутренних дел Владимир Колокольцев, попутно поставив перед ним массу приоритетных задач. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ехать для этого в Ханты-Мансийск Колокольцеву не пришлось: он связался с коллегами по видеосвязи. Сатретдинов же, как ранее сообщал siapress.ru, прибыл в регион накануне, причем самолет задержался на несколько часов, что, впрочем, не повлияло на хорошее настроение нового начальника.

Представляя Дамира Сатретдинова, Колокльцев подчеркнул, что ХМАО для страны имеет стратегическое значение — здесь добывается нефть и газ, производится электроэнергия. «Все это, в свою очередь, оказывает непосредственное влияние на специфику обеспечения экономической безопасности региона, — подчеркнул министр. — В частности, повышенного внимания со стороны органов внутренних дел требует топливно-энергетический комплекс».

Вместе с тем следует заострить внимание на киберпреступлениях: отметим, что их число (в первую очередь, мошенничества, связанные с похищением денег, используя интернет и телефонные звонки) в регионе растет. Также в числе приоритетных направлений — обеспечение дорожной безопасности со снижением смертности в ДТП, повышение качества предварительного расследования, предотвращение преступлений, которые совершают ранее судимые люди и пьяные. «Это достаточно сложный контингент, который требует адресной работы. Знаю, что на реализацию государственной программы профилактики правонарушений в регионе выделяются значительные средства, — указал главный полицейский страны. — Важно, чтобы предусмотренные ею мероприятия охватывали все группы риска и носили системный характер».

Напомним, что Дамир Сатретдинов был назначен на пост главы УМВД России по Югре соответствующим указом, подписанным президентом РФ Владимиром Путиным. До этого новый главный силовик ХМАО жил в Хакасии — чуть более полугода работал там замминистра внутренних дел, а ранее занимал различные посты в УМВД по Астраханской области.

Предшественник Сатретдинова — экс-начальник югорской полиции Василий Романица вышел на пенсию. По некоторым данным, он вернется в Москву.