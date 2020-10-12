В Югре за минувший день из-за коронавируса скончались два пациента

К 12 октября количество умерших от коронавируса югорчан достигло 205. Таким образом, накануне не справились с болезнью два пациента. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Напомним, что за сутки в регионе выявили 208 новых случаев заболевания COVID-19. Состояние 55 пациентов тяжелое, 42 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 63 человека, за весь период пандемии – 22 015 югорчан.

Больше всего инфицированных выявлено в Ханты-Мансийске, Урае и Сургуте. Меньше всего – в Покачах, Пыть-Яхе, Нефтеюганске и Нижневартовском районе.