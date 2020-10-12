За сутки в Югре выявили 208 новых случаев заражения COVID-19

В Югре за минувший день коронавирусом заразились 208 человек. Таким образом, за весь период пандемии 24 548 жителей региона оказались инфицированы. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи выявлены в 20 муниципалитетах региона:
- Ханты-Мансийск – 37;
- Урай – 33;
- Сургут – 26;
- Березовский район – 17;
- Нефтеюганский район – 17;
- Нижневартовск –14;
- Югорск – 9;
- Нягань – 9;
- Когалым – 6;
- Советский район – 6;
- Октябрьский район – 6;
- Белоярский район – 6;
- Кондинский район – 5;
- Ханты-Мансийский район – 4;
- Мегион – 3;
- Сургутский район – 3;
- Покачи – 2;
- Пыть-Ях – 2;
- Нефтеюганск – 2;
- Нижневартовский район – 1.
«На момент выявления у 141 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 42 зафиксирована пневмония, у 25 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 183 случаях. По 25 контакты уточняются. Состояние 55 пациентов тяжелое, 42 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.