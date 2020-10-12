За сутки в Югре выявили 208 новых случаев заражения COVID-19

В Югре за минувший день коронавирусом заразились 208 человек. Таким образом, за весь период пандемии 24 548 жителей региона оказались инфицированы. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 20 муниципалитетах региона:

Ханты-Мансийск – 37;

Урай – 33;

Сургут – 26;

Березовский район – 17;

Нефтеюганский район – 17;

Нижневартовск –14;

Югорск – 9;

Нягань – 9;

Когалым – 6;

Советский район – 6;

Октябрьский район – 6;

Белоярский район – 6;

Кондинский район – 5;

Ханты-Мансийский район – 4;

Мегион – 3;

Сургутский район – 3;

Покачи – 2;

Пыть-Ях – 2;

Нефтеюганск – 2;

Нижневартовский район – 1.

«На момент выявления у 141 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 42 зафиксирована пневмония, у 25 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 183 случаях. По 25 контакты уточняются. Состояние 55 пациентов тяжелое, 42 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в пресс-службе оперштаба.