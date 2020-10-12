На одной из трасс Югры насмерть сбили пешехода

В Югре насмерть сбили пешехода. Инцидент произошел на 87 километре трассы «Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск» 10 октября.

«36-летний водитель, управляя автомобилем «Тойота», допустил наезд на 37-летнего мужчину, переходящего проезжую часть. В результате наезда пешеход от полученных травм скончался на месте до прибытия бригады скорой помощи», – пишет пресс-служба окружной ГИБДД.

Напомним, что подобный инцидент ранее произошел в районе Нижневартовска – женщина угодила под колеса «Рено». Спасти ее не удалось.