Жителей Югры предупредили об опасной погоде 12 октября

В понедельник, 12 октября, в Югре ожидается неблагоприятная погода: отдельные районы накроет туман, видимость на дорогах ухудшится. Предупреждение опубликовано на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

В начале рабочей недели в округе будет облачно, местами пройдут снег и снег с дождем. Температура воздуха ночью +4,+9 ºС, на востоке округа 0,-5 ºС , днем +8,+13 ºС, в северных и восточных районах 0,+5 ºС. Такая погода продержится до среды.

В Сургуте первая половина грядущей недели будет дождливой и пасмурной, столбики термометров не поднимутся выше +8 ºС.

Ранее спасатели напомнили о том, что в межсезонье на дорогах региона увеличивается число ДТП из-за гололедицы, и рассказали, как правильно в этот период вести себя пешеходам и автомобилистам.